Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке

РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке

 Дорожная карта по развитию торговли между РФ и КНР появится к 2024 году

Дорожная карта по развитию торговли между РФ и КНР появится к 2024 году
Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

 Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

 Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке

РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке

 Дорожная карта по развитию торговли между РФ и КНР появится к 2024 году

Дорожная карта по развитию торговли между РФ и КНР появится к 2024 году
Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

 Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

 Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

15:53   17 Сентября 2019
Россия

ФНС опровергла утечку данных с контрольно-кассовой техники

ФНС опровергла утечку данных с контрольно-кассовой техники

В Федеральной налоговой службе (ФНС) опровергли информацию о несанкционированном доступе к данным контрольно-кассовой техники, сообщает 360. Ведомство подчеркивает, что данные, о которых писали в СМИ, передавалась в рамках отдельной коммерческой услуги «Дримкас кабинет», никаким образом не связанным с работой онлайн-касс и не содержал фискальных данных техники.

«Утечки фискальных данных с контрольно-кассовой техники не зафиксировано», — заявили в ФНС.

Отмечается, что техника работает в штатном режиме и может применяться далее в установленном порядке. Кроме того, в ведомстве сообщили, что ведется проверка в отношении работы оператора фискальных данных «Дримкас», также проверяются передаваемые в рамках коммерческих сервисов данные . По итогам проверки планируется принять соответствующие меры.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#фнс #утечка данных

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...