ФНС опровергла утечку данных с контрольно-кассовой техники

В Федеральной налоговой службе (ФНС) опровергли информацию о несанкционированном доступе к данным контрольно-кассовой техники, сообщает 360. Ведомство подчеркивает, что данные, о которых писали в СМИ, передавалась в рамках отдельной коммерческой услуги «Дримкас кабинет», никаким образом не связанным с работой онлайн-касс и не содержал фискальных данных техники.

«Утечки фискальных данных с контрольно-кассовой техники не зафиксировано», — заявили в ФНС. Отмечается, что техника работает в штатном режиме и может применяться далее в установленном порядке. Кроме того, в ведомстве сообщили, что ведется проверка в отношении работы оператора фискальных данных «Дримкас», также проверяются передаваемые в рамках коммерческих сервисов данные . По итогам проверки планируется принять соответствующие меры.