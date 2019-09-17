Беглов обозначил требования к Генеральному плану Петербурга

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился разработать к следующему году новый генплан города. Об этом 17 сентября пишут «Невские новости».

Градоначальник во время заседания в Смольном поручил учесть болевые точки и разработать программу по устранению дисбаланса, возникающего между жилыми постройками и социальной инфраструктурой по районам.

Кроме этого, на заседании выступил глава комитета по градостроительству Владимир Григорьев, который рассказал, что реализация федерального плана осуществляется с задачами социально-экономического развития, то есть с соблюдением баланса территорий. Однако в некоторых районах все же есть дисбаланс.

Беглов спросил у Григорьева о главных «болевых» точках в инфраструктуре города. Тот рассказал про Колпинский район, где наблюдается низкая обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями. Григорьев подчеркнул необходимость в дополнительных усилиях по обеспечению территории спортивными залами, дошкольно-образовательными учреждениями, а также учреждениями по делам молодежи.