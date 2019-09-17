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15:28   17 Сентября 2019
Россия

Беглов обозначил требования к Генеральному плану Петербурга

Беглов обозначил требования к Генеральному плану Петербурга

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился разработать к следующему году новый генплан города. Об этом 17 сентября пишут «Невские новости». 

Градоначальник во время заседания в Смольном поручил учесть болевые точки и разработать программу по устранению дисбаланса, возникающего между жилыми постройками и социальной инфраструктурой по районам. 

Кроме этого, на заседании выступил глава комитета по градостроительству Владимир Григорьев, который рассказал, что реализация федерального плана осуществляется с задачами социально-экономического развития, то есть с соблюдением баланса территорий. Однако в некоторых районах все же есть дисбаланс. 

Беглов обозначил требования к Генеральному плану Петербурга

Беглов спросил у Григорьева о главных «болевых» точках в инфраструктуре города. Тот рассказал про Колпинский район, где наблюдается низкая обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями. Григорьев подчеркнул необходимость в дополнительных усилиях по обеспечению территории спортивными залами, дошкольно-образовательными учреждениями, а также учреждениями по делам молодежи. 

«Обращаю ваше внимание, нужно дать свои предложения по структуре объектов спорта и культуры. И конечно промышленности. Работать мы где будем, если все застроим домами и садами? Нужно привлекать инвесторов»,  — подчеркнул Беглов.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #беглов

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