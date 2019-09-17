Беглов одобрил строительство трамвайной сети от Купчино до Славянки

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал проект концессионного соглашения о создании трамвайной линии по маршруту «станция метро «Купчино» — поселок Шушары — Славянка». Об этом сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов, пишут «Невские новости».

Речь об этом зашла на заседании в Смольном во вторник, 17 сентября.

На реализацию проекта заложено 2-3 года. Таким образом, поездка на трамвае от Купчино до Славянки будет составлять 30 минут.

Кроме того, на заседании во вторник было решено разработать к 2020 году новый генплан Северной столицы. Он будет учитывать все «болевые» точки в инфраструктуре города.