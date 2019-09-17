Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ и Китай создадут центр данных о Луне

РФ и Китай создадут центр данных о Луне

РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке

РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке
Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

 Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

 Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

РФ и Китай создадут центр данных о Луне

РФ и Китай создадут центр данных о Луне

РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке

РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке
Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

 Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

 Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

15:14   17 Сентября 2019
Россия

Путин уверен, что российско-израильские отношения достигли самого высокого уровня

Путин уверен, что российско-израильские отношения достигли самого высокого уровня

Отношения России и Израиля достигли самого высокого уровня, заявил российский президент Владимир Путин на конгрессе израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод» 17 сентября.

Он отметил, что Москва уделяет много внимания именно развитию многоплановых и взаимовыгодных отношений с Иерусалимом, которые выстраиваются в плоскости партнерства и конструктивизма.

«Я без всякого преувеличения с гордостью могу сказать, что такого уровня отношений между Россией и Израилем никогда не было, если не вспоминать, конечно, самые первые месяцы или пару лет с момента образования Государства Израиль», — отметил глава России, на что зал отреагировал бурными аплодисментами.

Путин уверен, что российско-израильские отношения достигли самого высокого уровня

Российско-израильские связи, по мнению Путина, отличаются умением вести содержательный политический диалог. Здесь же он упомянул о регулярных встречах с премьером страны Беньямином Нетаньяху, последняя из которых состоялась в Сочи 12 сентября.

«Часто обмениваемся мнениями [с израильским премьер-министром], консультируемся друг с другом по телефону, в рабочем режиме обсуждаем актуальные, порой самые острые вопросы глобальной и региональной повестки, двустороннего сотрудничества», — уточнил президент.

Путин уверен, что российско-израильские отношения достигли самого высокого уровня 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #израиль #нетаньяху

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...