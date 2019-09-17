Путин уверен, что российско-израильские отношения достигли самого высокого уровня 

Отношения России и Израиля достигли самого высокого уровня, заявил российский президент Владимир Путин на конгрессе израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод» 17 сентября.

Он отметил, что Москва уделяет много внимания именно развитию многоплановых и взаимовыгодных отношений с Иерусалимом, которые выстраиваются в плоскости партнерства и конструктивизма.

«Я без всякого преувеличения с гордостью могу сказать, что такого уровня отношений между Россией и Израилем никогда не было, если не вспоминать, конечно, самые первые месяцы или пару лет с момента образования Государства Израиль», — отметил глава России, на что зал отреагировал бурными аплодисментами.

Российско-израильские связи, по мнению Путина, отличаются умением вести содержательный политический диалог. Здесь же он упомянул о регулярных встречах с премьером страны Беньямином Нетаньяху, последняя из которых состоялась в Сочи 12 сентября.