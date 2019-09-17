Путин уверен, что российско-израильские отношения достигли самого высокого уровня
Отношения России и Израиля достигли самого высокого уровня, заявил российский президент Владимир Путин на конгрессе израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод» 17 сентября.
Он отметил, что Москва уделяет много внимания именно развитию многоплановых и взаимовыгодных отношений с Иерусалимом, которые выстраиваются в плоскости партнерства и конструктивизма.
«Я без всякого преувеличения с гордостью могу сказать, что такого уровня отношений между Россией и Израилем никогда не было, если не вспоминать, конечно, самые первые месяцы или пару лет с момента образования Государства Израиль», — отметил глава России, на что зал отреагировал бурными аплодисментами.
Российско-израильские связи, по мнению Путина, отличаются умением вести содержательный политический диалог. Здесь же он упомянул о регулярных встречах с премьером страны Беньямином Нетаньяху, последняя из которых состоялась в Сочи 12 сентября.
«Часто обмениваемся мнениями [с израильским премьер-министром], консультируемся друг с другом по телефону, в рабочем режиме обсуждаем актуальные, порой самые острые вопросы глобальной и региональной повестки, двустороннего сотрудничества», — уточнил президент.