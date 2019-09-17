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15:07   17 Сентября 2019
Россия

Путин рассчитывает открыть в Иерусалиме мемориал блокадникам Ленинграда

Путин рассчитывает открыть в Иерусалиме мемориал блокадникам Ленинграда

Российский президент Владимир Путин решил воспользоваться приглашением израильского президента Реувена Ривлина и посетить Израиль в январе будущего года. Об этом он сообщил на конгрессе благотворительного фонда «Керен ха-Йесод» 17 сентября.

В этот период в государстве будут проходить мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста, напомнил глава.

«Рассчитываю, что в ходе визита мы с руководством Израиля также откроем в Иерусалиме создающийся по инициативе израильских ветеранов мемориал памяти блокадникам Ленинграда», — добавил он.

Путин рассчитывает открыть в Иерусалиме мемориал блокадникам Ленинграда

Путин отметил важность передачи будущим поколениям истины о Холокосте, преступлениях нацистов против человечности и потерях, которые понесли народы не только России, но и Израиля. Страны солидарны в недопустимости любых попыток пересмотра итогов войны, искажения правды и оправдания фашизма.

«Это абсолютно необходимо для того, чтобы предотвратить разрастание в современном мире антисемитизма, ксенофобии, религиозной и расовой нетерпимости», — подчеркнул президент.

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Автор: Анна Манц
#путин #израиль #холокост #иерусалим #блокада ленинграда

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