Путин рассчитывает открыть в Иерусалиме мемориал блокадникам Ленинграда
Российский президент Владимир Путин решил воспользоваться приглашением израильского президента Реувена Ривлина и посетить Израиль в январе будущего года. Об этом он сообщил на конгрессе благотворительного фонда «Керен ха-Йесод» 17 сентября.
В этот период в государстве будут проходить мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста, напомнил глава.
«Рассчитываю, что в ходе визита мы с руководством Израиля также откроем в Иерусалиме создающийся по инициативе израильских ветеранов мемориал памяти блокадникам Ленинграда», — добавил он.
Путин отметил важность передачи будущим поколениям истины о Холокосте, преступлениях нацистов против человечности и потерях, которые понесли народы не только России, но и Израиля. Страны солидарны в недопустимости любых попыток пересмотра итогов войны, искажения правды и оправдания фашизма.
«Это абсолютно необходимо для того, чтобы предотвратить разрастание в современном мире антисемитизма, ксенофобии, религиозной и расовой нетерпимости», — подчеркнул президент.