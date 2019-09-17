Новый генконсул США в Екатеринбурге изучала Россию по книгам Толстого и Достоевского

Новый генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу заявила, что изучала Россию по книгам Льва Толстого и Федора Достоевского. На видеозаписи Сторроу говорит, что отправится в путешествие по уральским городам и заглянет в Сибирь.

По словам Эми Сторроу, в скором времени она планирует встретиться с жителями Урала, пообщаться и установить контакт. Генеральный консул США в Екатеринбурге выразила уверенность, что общение является главным фактором для установления крепких связей. Представитель дипведомства заявляет, что в скором времени посетит Пермь, Салехард, Омск, Тобольск, Курган, а также другие города УрФО и Сибири.

Эми Сторроу также говорит, что все знания о России получала из классической литературы, в частности, из книг «Анна Каренина» и «Преступление и наказание». Кроме того, дипломат просит жителей Урала написать ей список книг, которые ей нужно прочитать, чтобы лучше узнать Россию и жителей страны.

Полномочия предыдущего генконсула США в Екатеринбурге Пола Картера истекли летом 2019 года. Эми Сторроу прибыла в столицу Урала в начале сентября.