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15:23   17 Сентября 2019
Весь мир

Эксперт не удивлен связями Гуаидо с наркокартелями из Колумбии

Эксперт не удивлен связями Гуаидо с наркокартелями из Колумбии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о возможной связи лидера оппозиции Хуана Гуаидо с наркокартелями из Колумбии. Ранее фото оппозиционера с членами преступной группировки «Растрохос» вызвали широкий резонанс в политических кругах.

Мадуро на встрече с политическими активистами заявил, что знает о банде, орудующей в соседней стране. В начале месяца Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование по факту связи Гуаидо с наркокартелем Los Rastrojos («Молодняк»). Основанием для этого послужили именно те снимки, о которых рассказал президент республики.

Сам же Гуаидо ответил, что сделал кадр на одном из благотворительных концертов в городке Кукута, где к нему подходило много желающих сфотографироваться.

Эксперт не удивлен связями Гуаидо с наркокартелями из Колумбии

Заявление Мадуро и реакцию на него со стороны Гуаидо прокомментировал гендиректор Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской в беседе с Nation News. Эксперт не удивился заявлению президента страны. По его словам, связь оппозиционера с наркокартелями была очевидна и ранее, поскольку США их фактически «крышуют».

«По всей видимости, картели фактически финансировали его деятельность. Такого рода «сотрудничество» бросает на политика тень, ведь это преступление связано с человеческими жизнями, что немаловажно для современной Латинской Америки», — отметил собеседник издания

Напомним, США активно поддерживали Гуаидо, который зимой провозгласил себя временным главой государства. Иностранные СМИ, выполняя заказ Вашингтона, распространили фейк о «ЧВК Вагнер», будто бы отправленной в Каракас для защиты венесуэльского лидера, а также вброс о «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты авиакомпании РФ. Ложную информацию вскоре опровергли сами авторы «новостей».

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Автор: Арсений Аскольский
#венесуэла

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