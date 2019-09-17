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15:10   17 Сентября 2019
Россия

Усс вручил главе отделения Национального центра в Красноярске грамоту президента РФ

Усс вручил главе отделения Национального центра в Красноярске грамоту президента РФ

Глава Красноярского края Александр Усс вручил почетную грамоту с благодарностью президента РФ Владимира Путина начальнику местного подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Оксане Василишиной, пишет ФАН.

Усс вручил главе отделения Национального центра в Красноярске грамоту президента РФ

Женщина уже давно является идейным вдохновителем волонтерского движения в регионе. Под ее началом организация «Поиск пропавших детей — Красноярск» стала одним из самых профессиональных подразделений страны, которое сейчас насчитывает 200 волонтеров.

«Наша работа — это в первую очередь помощь полиции и МЧС. Мы их ни в коей мере не заменяем, мы им действительно просто помогаем», — подчеркнула Василишина.

В месяц организация получает около 20 сообщений о пропавших детях. В основном это подростки, которые сбегают из дома. В прошлом году волонтеры нашли более 300 человек. В этом году организация получила более 200 заявок. В 79 случаях искали детей. 

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #красноярский край #волонтеры #усс

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