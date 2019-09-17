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15:03   17 Сентября 2019
Весь мир

Судно с мигрантами затонуло у берегов Туниса, погибли как минимум два человека

Судно с мигрантами затонуло у берегов Туниса, погибли как минимум два человека

Два человека погибли и 14 считаются пропавшими без вести в результате того, что у берегов Туниса затонуло судно, перевозившее мигрантов.

Как сообщает во вторник представитель береговой охраны Хусем Джебабли, кораблекрушение произошло в десяти километрах от берега, неподалеку от города Сфакс. Живыми из воды удалось спасть девять человек. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Информации о том, сколько мигрантов находилось на борту затонувшего судна, к настоящему моменту не приводится. Как уточнил Джебабли, все люди находившиеся в лодке мигранты были гражданами Туниса.

Напомним: ранее в текущем году произошли два кораблекрушения с участием судов, перевозивших африканских мигрантов в Европу. Одно из них привело к гибели 86 человек, а в результате второго – утонули 65 человек. Оба раза лодки с мигрантами отплывали из Ливии.

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Автор: Александр Люблинский
#происшествия #мигранты #чп #африка #общество #весь мир #кораблекрушение #тунис #судно

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