Судно с мигрантами затонуло у берегов Туниса, погибли как минимум два человека

Два человека погибли и 14 считаются пропавшими без вести в результате того, что у берегов Туниса затонуло судно, перевозившее мигрантов.

Как сообщает во вторник представитель береговой охраны Хусем Джебабли, кораблекрушение произошло в десяти километрах от берега, неподалеку от города Сфакс. Живыми из воды удалось спасть девять человек. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Информации о том, сколько мигрантов находилось на борту затонувшего судна, к настоящему моменту не приводится. Как уточнил Джебабли, все люди находившиеся в лодке мигранты были гражданами Туниса.

Напомним: ранее в текущем году произошли два кораблекрушения с участием судов, перевозивших африканских мигрантов в Европу. Одно из них привело к гибели 86 человек, а в результате второго – утонули 65 человек. Оба раза лодки с мигрантами отплывали из Ливии.