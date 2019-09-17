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14:53   17 Сентября 2019
Россия

Медведев заявил о высоком уровне партнерства РФ и КНР

Медведев заявил о высоком уровне партнерства РФ и КНР

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил о высоком уровне партнерства России и КНР. Об этом он сообщил в рамках встречи с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.

По словам Медведева, встреча с Кэцяном должна стать полезной и в очередной раз покажет уровень взаимопонимания, которое достигнуто между Китаем и Россией в рамках двусторонних отношений. В ходе встречи стороны обсудят экономику, торговое и гуманитарное сотрудничество, вопросы сельского хозяйства и энергетики.

Кроме того, российский премьер-министр отметил, что сегодня в Санкт-Петербурге стартует встреча глав правительств РФ и КНР, которая пройдет в 24 раз. По его мнению, встреча также принесет плоды к развитию сотрудничества между странами. 

Дмитрий Медведев заявил, что в рамках предстоящей встречи продолжит тему переговоров, состоявшихся с премьером Китая в ноябре минувшего года. Также российский премьер-министр передал привет председателю КНР Си Цзиньпину и наилучшие пожелания для него. По мнению Медведева, 2019 год является важным для России и Китая, так как в этом году отмечается 70-летняя годовщина с момента установления дипотношений. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #китай

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