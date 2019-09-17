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14:56   17 Сентября 2019
Россия

Китай хочет довести товарооборот с РФ до 200 миллиардов долларов

Китай хочет довести товарооборот с РФ до 200 миллиардов долларов

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян заявил о цели довести двусторонний товарооборот Москвы и Пекина до 200 миллиардов долларов. В начале беседы с премьером РФ Дмитрием Медведевым он призвал предпринять для этого новые шаги.

По словам Ли Кэцяна, сейчас 70% товарообмена составляет энергетика —  нефть и газ. Он напомнил, что еще на прошлой встрече говорил о необходимости прорыва в поиске нового комплексного формата в этой области.

«Нам нужно довести наш товарооборот до 200 миллиардов долларов, но для реализации этой цели нам нужны новые шаги», — заявил китайский премьер.

Он также отметил инновационное развитие страны и подчеркнул, что Пекин открыт к сотрудничеству. В качестве примера он привел Германию, которая разместила в Китае нефтеперерабатывающие заводы.

Ли Кэцян уверен, что Москва и Пекин едины во мнении о важности сохранять стратегическое партнерство. Ли Кэцян также попросил Медведева передать российскому лидеру Владимиру Путину сердечное приветствие от главы КНР Си Цзиньпина.

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Автор: Арсений Аскольский

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