Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

Атаки на бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву прокомментировали в правлении регулятора. Пресс-служба опубликовала соответствующее обращение на официальном сайте ведомства 17 сентября.

Отмечается, что члены руководства заявили о недопустимости «целенаправленных, системных атак» не только на экс-председателя, но и на всех работающих на благо страны реформаторов. По их мнению, нападающие хотят запугать, чем представляют прямую угрозу демократии и реформам, а значит и будущему государства.

«Это уже не ряд инцидентов, это — террор», — завили в правлении украинского Нацбанка.

В регуляторе потребовали от правоохранительных органов провести беспристрастное и ускоренное расследование серии атак на Гонтареву, а также преступлений сотрудников и акционеров неплатежеспособных банков. Данные о последних ранее передали стражам порядка, как указано в публикации.

«Мы требуем действий… Мы настаиваем, что конституционные права всех граждан Украины на защиту жизни и здоровья должны быть обеспечены не словами, а действиями», — подчеркнуло руководство.

Напомним, что на бывшего председателя НБУ в последнее время обрушилась череда неудач. В конце августа она заявила, что в Лондоне ее сбила машина, а позже с угрозами накинулся олигарх Игорь Коломойский. Сам же бизнесмен опроверг обвинения, заявив, что Гонтарева «рассказывает сказки».

Уже в сентябре экс-глава рассказала об атаке на семью, в частности о сожженной в Киеве машине невестки. Потом в ее киевскую квартиру ворвались люди в масках и с автоматами. Как сообщили в Государственном бюро расследований, это был обыск в рамках дела о злоупотреблении служебным положением руководством регулятора в 2016 году.

17 сентября, по ее заявлениям, неизвестные бросили в ее загородный дом под столицей Украины бутылку с зажигательной смесью, что привело к пожару. Стоит отметить, что ранее потерпевшая отмечала, что будет просить в Лондоне политическое убежище, если в родной стране ее не перестанут «политически и физически» преследовать.

15 марта прошлого года Верховная Рада большинством голосов уволила Гонтареву с поста главы Нацбанка. Она проводила политику очищения банковской системы, что привело к масштабным убыткам. Более того, ряд экспертов обвинил ее в разрушении сектора и девальвации гривны.