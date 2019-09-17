Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ и Китай создадут центр данных о Луне

РФ и Китай создадут центр данных о Луне

РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке

РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке
Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

 Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

 Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

РФ и Китай создадут центр данных о Луне

РФ и Китай создадут центр данных о Луне

РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке

РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке
Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

 Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

 Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

15:03   17 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

Атаки на бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву прокомментировали в правлении регулятора. Пресс-служба опубликовала соответствующее обращение на официальном сайте ведомства 17 сентября.

Отмечается, что члены руководства заявили о недопустимости «целенаправленных, системных атак» не только на экс-председателя, но и на всех работающих на благо страны реформаторов. По их мнению, нападающие хотят запугать, чем представляют прямую угрозу демократии и реформам, а значит и будущему государства.

«Это уже не ряд инцидентов, это — террор», — завили в правлении украинского Нацбанка.

Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

В регуляторе потребовали от правоохранительных органов провести беспристрастное и ускоренное расследование серии атак на Гонтареву, а также преступлений сотрудников и акционеров неплатежеспособных банков. Данные о последних ранее передали стражам порядка, как указано в публикации.

«Мы требуем действий… Мы настаиваем, что конституционные права всех граждан Украины на защиту жизни и здоровья должны быть обеспечены не словами, а действиями», — подчеркнуло руководство.

Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

Напомним, что на бывшего председателя НБУ в последнее время обрушилась череда неудач. В конце августа она заявила, что в Лондоне ее сбила машина, а позже с угрозами накинулся олигарх Игорь Коломойский. Сам же бизнесмен опроверг обвинения, заявив, что Гонтарева «рассказывает сказки».

Уже в сентябре экс-глава рассказала об атаке на семью, в частности о сожженной в Киеве машине невестки. Потом в ее киевскую квартиру ворвались люди в масках и с автоматами. Как сообщили в Государственном бюро расследований, это был обыск в рамках дела о злоупотреблении служебным положением руководством регулятора в 2016 году.

17 сентября, по ее заявлениям, неизвестные бросили в ее загородный дом под столицей Украины бутылку с зажигательной смесью, что привело к пожару. Стоит отметить, что ранее потерпевшая отмечала, что будет просить в Лондоне политическое убежище, если в родной стране ее не перестанут «политически и физически» преследовать.

Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

15 марта прошлого года Верховная Рада большинством голосов уволила Гонтареву с поста главы Нацбанка. Она проводила политику очищения банковской системы, что привело к масштабным убыткам. Более того, ряд экспертов обвинил ее в разрушении сектора и девальвации гривны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#украина #нацбанк #гонтарева

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...