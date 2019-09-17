Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ и Китай создадут центр данных о Луне

РФ и Китай создадут центр данных о Луне

РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке

РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке
Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

 Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

 Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

РФ и Китай создадут центр данных о Луне

РФ и Китай создадут центр данных о Луне

РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке

РФ и Китай договорились о финансировании завода минудобрений в Находке
Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

Власти Эстонии боятся, что Евросоюз заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных

 Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными летающими объектами

 Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

Жертвами взрыва в Кабуле стали 22 человека

15:02   17 Сентября 2019
Россия

Капитан судна «Теметерон» рассказал о драке с украинцем в ливийской тюрьме

Капитан судна «Теметерон» рассказал о драке с украинцем в ливийской тюрьме

Капитан «Теметерона» Владимир Текучев в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о драке с «украинцем» в ливийской тюрьме. Украинцем в 2017 году решил стать старший помощник «Теметерона», потребовав на суде признания его двойного гражданства, из-за существования мифических договоренностей о депортации заключенных между странами. 

После возвращения в камеру Текучев сказал подчиненному, что может случится что угодно, когда старший помощник судна вернется на Украину.

«Он вскочил и начал наносить удары. Сломал мне зуб, разбил губы. Старший блока отправил меня в медицинскую часть для оказания помощи. Доктор дал мне какие-то таблетки и на этом все закончилось», — рассказал капитан «Теметерона». 

Охранники в драку не вмешивались, как добавил Текучев. В этом он их не винит, отмечает, что в тюрьме к россиянам относились более менее нормально. 

«Старшего помощника один раз ударил охранник и все», - заметил он. 

Злость охранники вымещали на итальянцах, которые были соседями по заключению Текучева. 

«Их сильно били. Заключенным рвали связки и стреляли по коленям», - рассказал Текучев. 

Один из итальянцев приехал в Ливию в надежде развивать бизнес, но его похитили. Спустя год его освободила местная полиция, но тут же посадила в тюрьму «Митига», где он просидел еще три года. Другого итальянца обвинили в подготовке теракта и дали пожизненное, поделился воспоминаниями Текучев.

Экипаж «Теметерона» провел в ливийской тюрьме три года. Судно, принадлежащее греческой фирме и следовавшее под флагом Белиза, задержали в июне 2016 года. Моряков обвинили в контрабанде нефтепродуктов и незаконном пересечении границы. Благодаря давлению международного сообщества, как отмечал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, экипаж удалось вызволить из тюрьмы досрочно - в августе 2019 года. В Ливии моряки были приговорены к четырем годам и трем месяцам тюрьмы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Олег Королев
#россия #украина #ливия #капитан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...