Капитан судна «Теметерон» рассказал о драке с украинцем в ливийской тюрьме

Капитан «Теметерона» Владимир Текучев в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о драке с «украинцем» в ливийской тюрьме. Украинцем в 2017 году решил стать старший помощник «Теметерона», потребовав на суде признания его двойного гражданства, из-за существования мифических договоренностей о депортации заключенных между странами.

После возвращения в камеру Текучев сказал подчиненному, что может случится что угодно, когда старший помощник судна вернется на Украину.

«Он вскочил и начал наносить удары. Сломал мне зуб, разбил губы. Старший блока отправил меня в медицинскую часть для оказания помощи. Доктор дал мне какие-то таблетки и на этом все закончилось», — рассказал капитан «Теметерона».

Охранники в драку не вмешивались, как добавил Текучев. В этом он их не винит, отмечает, что в тюрьме к россиянам относились более менее нормально.

«Старшего помощника один раз ударил охранник и все», - заметил он.

Злость охранники вымещали на итальянцах, которые были соседями по заключению Текучева.

«Их сильно били. Заключенным рвали связки и стреляли по коленям», - рассказал Текучев.

Один из итальянцев приехал в Ливию в надежде развивать бизнес, но его похитили. Спустя год его освободила местная полиция, но тут же посадила в тюрьму «Митига», где он просидел еще три года. Другого итальянца обвинили в подготовке теракта и дали пожизненное, поделился воспоминаниями Текучев.

Экипаж «Теметерона» провел в ливийской тюрьме три года. Судно, принадлежащее греческой фирме и следовавшее под флагом Белиза, задержали в июне 2016 года. Моряков обвинили в контрабанде нефтепродуктов и незаконном пересечении границы. Благодаря давлению международного сообщества, как отмечал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, экипаж удалось вызволить из тюрьмы досрочно - в августе 2019 года. В Ливии моряки были приговорены к четырем годам и трем месяцам тюрьмы.