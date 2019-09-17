Бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на три английских СМИ — Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC. Иск был зарегистрирован арбитражным судом Краснодарского края 13 сентября.

К производству документ пока не принят. Почему спор возник и какие требования выдвигает бизнесмен, пока неясно.

Иск попал к судье Олегу Куликову, который входит в судебный состав, специализирующийся на спорах вокруг земельного законодательства.

Миллиардер ранее уже судился с иностранными СМИ. В 2017 году он подал в суд на информационное агентство Associated Press (АP), обвинив его в клевете. Тогда Дерипаска требовал опровержения агентством материалов о том, что экс-глава предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пол Манафорт «тайно работал» на бизнесмена около 10 лет и лоббировал интересы Москвы в разных сферах. Агентство отказалось публиковать опровержение.