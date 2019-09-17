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14:40   17 Сентября 2019
Россия

Народный артист России Валерий Успенский скончался в возрасте 80 лет

Народный артист России Валерий Успенский скончался в возрасте 80 лет

Валерий Успенский – народный артист России, возглавляющий кафедру хорового дирижирования в Санкт-петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова – скончался во вторник утром на 81-м году жизни.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу высшего учебного заведения, сообщает агентство ТАСС.

«Валерий Всеволодович Успенский скончался сегодня утром», - говорится в сообщении.

Валерий Успенский  был выпускником Ленинградской консерватории, в 1960  стал главным хормейстером  в Театре оперы и балета УлаУдэ, после чего руководил детским хором Ленинградского радио и телевидения,  был дирижером Ансамбля песни и пляски в Дальневосточном военном округе, работал худруком и главным дирижером хабаровского Академического хора и хора Балтийской Музакадемии.

Информации о дате и времени прощания с Валерием Успенским к настоящему времени нет.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #успенский #народный артис россии

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