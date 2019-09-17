Народный артист России Валерий Успенский скончался в возрасте 80 лет

Валерий Успенский – народный артист России, возглавляющий кафедру хорового дирижирования в Санкт-петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова – скончался во вторник утром на 81-м году жизни.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу высшего учебного заведения, сообщает агентство ТАСС.

«Валерий Всеволодович Успенский скончался сегодня утром», - говорится в сообщении.

Валерий Успенский был выпускником Ленинградской консерватории, в 1960 стал главным хормейстером в Театре оперы и балета УлаУдэ, после чего руководил детским хором Ленинградского радио и телевидения, был дирижером Ансамбля песни и пляски в Дальневосточном военном округе, работал худруком и главным дирижером хабаровского Академического хора и хора Балтийской Музакадемии.

Информации о дате и времени прощания с Валерием Успенским к настоящему времени нет.