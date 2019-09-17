Верховный комиссар ООН поддержал создание механизма транзита беженцев из Ливии

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди не только приветствовал новое соглашение между Африканским союзом и Руандой о создании механизма транзита беженцев из Ливии, но и призвал другие страны последовать этому примеру с дальнейшими действиями по спасению жизней.

«Люди в Ливии терпят ужасные условия содержания под стражей, беженцам и лицам, ищущим убежища, нужна надежда и конкретные решения», — добавил Филиппо Гранди.

Сейчас в ливийских центрах содержания под стражей находятся более 3600 беженцев и лиц, которые ищут убежища. В начале июля более 50 беженцев и мигрантов погибли после авиаудара в центре задержания Таджура, расположенном к востоку от Триполи. По словам Гранди, Руанда и Нигер, где почти два года работают центры для беженцев из Ливии, помогают найти решения, включая переселение, чем демонстрируют реальную ответственность.

«Они дают надежду беженцам и должны вдохновлять всех нас», — считает Гранди.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев подчеркнул, что международному сообществу не только необходимо обеспечить гуманитарные коридоры для эвакуации беженцев из Ливии, но и защитить их права.