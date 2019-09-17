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14:26   17 Сентября 2019
Весь мир

Верховный комиссар ООН поддержал создание механизма транзита беженцев из Ливии

Верховный комиссар ООН поддержал создание механизма транзита беженцев из Ливии

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди не только приветствовал новое соглашение между Африканским союзом и Руандой о создании механизма транзита беженцев из Ливии, но и призвал другие страны последовать этому примеру с дальнейшими действиями по спасению жизней.

«Люди в Ливии терпят ужасные условия содержания под стражей, беженцам и лицам, ищущим убежища, нужна надежда и конкретные решения», — добавил Филиппо Гранди.

Сейчас в ливийских центрах содержания под стражей находятся более 3600 беженцев и лиц, которые ищут убежища. В начале июля более 50 беженцев и мигрантов погибли после авиаудара в центре задержания Таджура, расположенном к востоку от Триполи. По словам Гранди, Руанда и Нигер, где почти два года работают центры для беженцев из Ливии, помогают найти решения, включая переселение, чем демонстрируют реальную ответственность.

«Они дают надежду беженцам и должны вдохновлять всех нас», — считает Гранди.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев подчеркнул, что международному сообществу не только необходимо обеспечить гуманитарные коридоры для эвакуации беженцев из Ливии, но и защитить их права.

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Автор: Анатолий Кубарев
#оон #ливия #беженцы #общество

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