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14:32   17 Сентября 2019
Россия

Кадыров призвал защищать молодежь от фальшивых ценностей

Кадыров призвал защищать молодежь от фальшивых ценностей

Российские театральные деятели должны воспитывать молодежь патриотичной, а также уберечь ее от «фальшивых ценностей».Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи с известными театральными деятелями в Грозном. 

Кадыров на мероприятии заявил, что его волнует один вопрос, который должен решиться при участии всех присутствующих. Глава Чечни заявил, что «неправильные» люди хотят использовать молодежь в своих целях, поэтому он призвал уберечь ее от фальшивых ценностей. 

«Если у нас заберут культуру, то и патриотизма не будет. А кто тогда будет защищать Родину? Никто. Мы потеряем ее в последующем», — сказал он. 

Он также обеспокоен, что разврат и наркомания считаются в некоторых странах «нормальным явлением», которое разрушает институт семьи. При этом глава Чечни отметил, что в российской истории такого не было никогда. Кадыров уверен, что так теряются нравственные ценности, дети перестают уважать родителей, отдавая их в дома престарелых. 

Глава Чечни призвал артистов сделать все, чтобы сохранить наши ценности. Он так заявил, что очень обидно, когда пропагандируют негативные явления. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #кадыров #политика #чечня #общество

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