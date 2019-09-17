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14:09   17 Сентября 2019
Россия

России не хватает специалистов авиакосмической промышленности, заявила Голикова

России не хватает специалистов авиакосмической промышленности, заявила Голикова

России не хватает специалистов по биотехнологиям и авиакосмической промышленности, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова. Выступая на Форуме ректоров российских и китайских вузов, Голикова отметила, что страна также нуждается в специалистах энергетики и информационных технологий.

По словам Голиковой, Китай является основным партнером РФ в образовательном сотрудничестве. Голикова отметила, что благодаря проектам, которые РФ и КНР реализует вместе, нужно расширять масштабы сотрудничества. Вице-премьер заявила, что России не хватает специалистов во многих областях, в частности, в медицине, охране окружающей среды, агропромышленном комплексе. Она также подчеркнула, что сотрудничество обеих стран ориентировано на подготовку специалистов высокого класса, которые после обучения будут востребованы и смогут проводить самостоятельные исследования в своих областях знаний. 

Татьяна Голикова также заявила, что между российскими и китайскими вузами подписано свыше двух с половиной тысяч соглашений о сотрудничестве. По ее словам, Россия надеется на увеличение подготовки специалистов со знаниями языков в промышленности, экономике и сферах технологий. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #китай #общество #образование #голикова

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