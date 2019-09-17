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14:12   17 Сентября 2019
Весь мир

Крупная партия российского СПГ прибыла в Литву

Крупная партия российского СПГ прибыла в Литву

Во вторник, 17 сентября, в Клайпедский порт прибыл танкер Stena Clear Sky. На его борту — крупная партия российского сжиженного газа. 

Ранее СМИ сообщили, что Литва, которая пытается снизить свою зависимость от энергопоставок из России, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа. Партия голубого топлива с проекта «Ямал СПГ» «Новатэка» была перегружена во французском Монтуаре на грузовое судно и направлялась в Клайпеду.

Продавцом выступила французская компания Total. СПГ купила литовская энергетическая госкомпания Lietuvos energijos tiekimas. Однако в компании заявили, что груз предназначен литовскому производителю минеральных удобрений Achema.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #литва #энергетика #спг

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