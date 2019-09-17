Крупная партия российского СПГ прибыла в Литву

Во вторник, 17 сентября, в Клайпедский порт прибыл танкер Stena Clear Sky. На его борту — крупная партия российского сжиженного газа.

Ранее СМИ сообщили, что Литва, которая пытается снизить свою зависимость от энергопоставок из России, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа. Партия голубого топлива с проекта «Ямал СПГ» «Новатэка» была перегружена во французском Монтуаре на грузовое судно и направлялась в Клайпеду.

Продавцом выступила французская компания Total. СПГ купила литовская энергетическая госкомпания Lietuvos energijos tiekimas. Однако в компании заявили, что груз предназначен литовскому производителю минеральных удобрений Achema.