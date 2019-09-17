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13:55   17 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Увеличилось число граждан Грузии, которым не нравится распад СССР

Увеличилось число граждан Грузии, которым не нравится распад СССР

Национальный демократический институт международных отношений (NDI) во вторник опубликовал данные опроса за июль, по которым 41% жителей Грузии уверены, что распад СССР в 1991 году был явлением негативным. Текущий показатель на 2% превышает результаты последнего опроса, который проводился в апреля текущего года.

Хорошим явлением для Грузии развал Советского Союза сочли 49%, еще 10% не смогли однозначно ответить на данный вопрос. Больше всех негативно оценивают распад СССР люди старше 55 лет (56%), а меньше всех - представители молодого поколения в возрасте от 18 до 34 лет (30%).

Опрос проводился с 13 по 29 июля. В нем участвовали более 2,13 тысяч человек.

Летом этого года Тюилиси сотрясали массовые антироссийские беспорядки. Поводом для волнений в стенах грузинского парламента и за его пределами послужило выступление российского депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, который вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте в кресле спикера на русском языке.

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Автор: Алла Ларионова
#опрос #грузия #распад ссср

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