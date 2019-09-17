Национальный демократический институт международных отношений (NDI) во вторник опубликовал данные опроса за июль, по которым 41% жителей Грузии уверены, что распад СССР в 1991 году был явлением негативным. Текущий показатель на 2% превышает результаты последнего опроса, который проводился в апреля текущего года.

Хорошим явлением для Грузии развал Советского Союза сочли 49%, еще 10% не смогли однозначно ответить на данный вопрос. Больше всех негативно оценивают распад СССР люди старше 55 лет (56%), а меньше всех - представители молодого поколения в возрасте от 18 до 34 лет (30%).

Опрос проводился с 13 по 29 июля. В нем участвовали более 2,13 тысяч человек.

Летом этого года Тюилиси сотрясали массовые антироссийские беспорядки. Поводом для волнений в стенах грузинского парламента и за его пределами послужило выступление российского депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, который вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте в кресле спикера на русском языке.