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13:54   17 Сентября 2019
Россия

«Уральские авиалинии» опровергли уход пилота севшего в кукурузном поле А321

«Уральские авиалинии» опровергли уход пилота севшего в кукурузном поле А321

Авиакомпания «Уральские авиалинии» опровергла слухи, что пилоту аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье Airbus А321 Дамиру Юсупову предложили работу в одной из крупнейших в мире авиакомпаний Emirates Airlines. 

Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 17 сентября. Ранее в ряде СМИ написали, что Юсупову предложили перейти в авиакомпанию Emirates с зарплатой около 16 тысяч долларов в месяц.

«От Emirates не было никаких предложений. Это слухи», –заявил представитель «Уральских авиалиний».

«Чудо в кукурузном поле», как его прозвали в соцсетях, произошло 15 августа. Airbus А321 с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский, на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, после чего двигатели частично отказали. Пилоты смогли посадить самолет в кукурузном поле. Жертв нет, пожара удалось избежать.

Самолет сажали командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. Российский лидер Владимир Путин 16 августа присвоил им звания Героев России.

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Автор: Арсений Аскольский
#самолет #уральские авиалинии

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