Один из главных активов Порошенко завод «Кузница в Рыбальском» арестован судом

Украинский юрист Андрей Портнов, который при президентстве Виктора Януковича был замглавой администрации главы государства, сообщил во вторник о решении Печерского районного суда Киева арестовать имущество и корпоративные права «Кузницы в Рыбальском» - завода, входящего в активы бывшего президента страны Петра Порошенко.

Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале.

«Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода «Кузница на Рыбальском», - сообщил юрист.

О реакции Экс-президента Порошенко на арест завода в настоящее время не сообщается.