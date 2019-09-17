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 Один из главных активов Порошенко завод «Кузница в Рыбальском» арестован судом

Один из главных активов Порошенко завод «Кузница в Рыбальском» арестован судом
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14:00   17 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Один из главных активов Порошенко завод «Кузница в Рыбальском» арестован судом

Один из главных активов Порошенко завод «Кузница в Рыбальском» арестован судом

Украинский юрист Андрей Портнов, который при президентстве Виктора Януковича был замглавой администрации главы государства, сообщил во вторник о решении Печерского районного суда Киева арестовать имущество и корпоративные права «Кузницы в Рыбальском» - завода, входящего в активы бывшего президента страны Петра Порошенко.

Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале.

«Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода «Кузница на Рыбальском», - сообщил юрист.

О реакции Экс-президента Порошенко на арест завода в настоящее время не сообщается.

Один из главных активов Порошенко завод «Кузница в Рыбальском» арестован судом

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Автор: Александр Люблинский
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