Пассажиры Utair смогут получать табачные изделия в полете, об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Как пишет ТАСС, в рекламной сессии поучаствуют десять рейсов. Нововведение начало действовать с 15 сентября.

Теперь пассажиры авиакомпании смогут получить фармацевтические подушечки с растительными волокнами и экстрактом никотина. При их использовании на организм пассажира оказывается никотиновое воздействие, которое по своему эффекту можно сравнить с курением сигарет. Таким образом, в условиях запрета курения человек сможет справиться с зависимостью, не принося дискомфорт остальным пассажирам. В авиакомпании Utair отмечают, что подушечку смогут получить пассажиры старше 18 лет.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали о рисках курения и к каким заболеваниям это приводит. В конце мая 2019 года российский Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах.