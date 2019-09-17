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13:42   17 Сентября 2019
Россия

Пассажиры Utair смогут получать табачные изделия в полете

Пассажиры Utair смогут получать табачные изделия в полете

Пассажиры Utair смогут получать табачные изделия в полете, об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Как пишет ТАСС, в рекламной сессии поучаствуют десять рейсов. Нововведение начало действовать с 15 сентября.

Теперь пассажиры авиакомпании смогут получить фармацевтические подушечки с растительными волокнами и экстрактом никотина. При их использовании на организм пассажира оказывается никотиновое воздействие, которое по своему эффекту можно сравнить с курением сигарет. Таким образом, в условиях запрета курения человек сможет справиться с зависимостью, не принося дискомфорт остальным пассажирам. В авиакомпании Utair отмечают, что подушечку смогут получить пассажиры старше 18 лет. 

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали о рисках курения и к каким заболеваниям это приводит. В конце мая 2019 года российский Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #курение #utair

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