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13:44   17 Сентября 2019
Россия

Соловьев с криком прокомментировал свадьбу Собчак и Богомолова

Соловьев с криком прокомментировал свадьбу Собчак и Богомолова

Телеведущий Владимир Соловьев эмоционально прокомментировал свадьбу журналистки Ксении Собчак и Константина Богомолова во время эфире шоу «Полный контакт». Об этом 17 сентября сообщил Telegram-канал радиостанции Вести FM.

По мнению Соловьева, от молодоженов нельзя было ожидать благочестия. 

«А чего вы еще ждали от этих людей? У вас есть Собчак и Богомолов, вы от них ждали чего, благочестия?» — закричал он.

Надеяться, что торжество прошло бы со вкусом и тонким юмором могли только больные люди, уверен журналист. Он также назвал молодоженов фриками и заключил, что они всегда будут устраивать «шоу фриков». 

Собчак и Богомолов поженились в пятницу, 13-го сентября. Молодожены шокировали публику, приехав в ЗАГС на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Позже пара отправилась венчаться в храм на карете, запряженной лошадьми. Далее супруги возложили красные гвоздики к памятнику князя Владимира. Уже на праздновании свадьбы Собчак станцевала для супруга эротический танец под песню «Войди в меня» Ирины Аллегровой. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #свадьба #общество #соловьев #собчак #богомолов

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