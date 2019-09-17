Соловьев с криком прокомментировал свадьбу Собчак и Богомолова

Телеведущий Владимир Соловьев эмоционально прокомментировал свадьбу журналистки Ксении Собчак и Константина Богомолова во время эфире шоу «Полный контакт». Об этом 17 сентября сообщил Telegram-канал радиостанции Вести FM.

По мнению Соловьева, от молодоженов нельзя было ожидать благочестия.

«А чего вы еще ждали от этих людей? У вас есть Собчак и Богомолов, вы от них ждали чего, благочестия?» — закричал он.

Надеяться, что торжество прошло бы со вкусом и тонким юмором могли только больные люди, уверен журналист. Он также назвал молодоженов фриками и заключил, что они всегда будут устраивать «шоу фриков».

Собчак и Богомолов поженились в пятницу, 13-го сентября. Молодожены шокировали публику, приехав в ЗАГС на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Позже пара отправилась венчаться в храм на карете, запряженной лошадьми. Далее супруги возложили красные гвоздики к памятнику князя Владимира. Уже на праздновании свадьбы Собчак станцевала для супруга эротический танец под песню «Войди в меня» Ирины Аллегровой.