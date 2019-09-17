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13:47   17 Сентября 2019
Россия

Владимиров предложил провести эксперимент с «четырехдневкой» в Ставропольском крае

Владимиров предложил провести эксперимент с «четырехдневкой» в Ставропольском крае

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что его регион будет обязательно участвовать в эксперименте по введению четырехдневной рабочей недели и может предложить площадки для этого. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что Минтруд обсуждает возможность ввода четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности труда. Среди таких компаний оказались предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.

В нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» входят 266 организаций малого и среднего бизнеса из 30 российских субъектов, среди которых предприятия Ставрополья.

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Автор: Виктория Разумовская
#минтруд #ставраполье #рабочая неделя

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