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14:09   17 Сентября 2019
Россия

Депутат Куринный усомнился, что губернатор Морозов уволит советника за «ванну с шоколадом»

Депутат Куринный усомнился, что губернатор Морозов уволит советника за «ванну с шоколадом»

Депутат Госдумы, представляющий в нижней палате парламента Ульяновскую область, Алексей Куринный усомнился, что губернатор Сергей Морозов уволит своего советника по информационным технологиям  — Светлану Опенышеву за фото «в шоколадной ванне», которое женщина выложила в сеть, находясь в Азербайджане. Об этом Куринный рассказал «Политике Сегодня».

«Есть подноготная, которую вы может быть не знаете, она ближайший сторонник губернатора, который с ним уже 15 лет, он ее никогда не уволит ни при каких обстоятельствах. Она «курирует» и занимает десятки постов, которые, в принципе, не соответствуют ее профессиональным навыкам», — заметил депутат.

Депутат усомнился, что «далеко не бедный» Морозов уволит советника за «ванну с шоколадом»

Куринный уверен, что слова Морозова об увольнении Опенышевой не более, чем игра на публику.

«Никто никого не уволит, в крайнем случае, ее возьмут на более мелкую должность. Про скромность это модно сейчас, однако странно это слышать от любителя дорогих часов, швейцарской недвижимости (якобы таковая имелась у супруги губернатора, с которой он развелся в 2018-ом году), обучающегося за границей (речь о совместной дочери, славшей фотографии из Лондона - прим. ред) и далеко не бедного человека», — добавил собеседник агентства.

Ранее советник губернатора Ульяновской области по вопросам информационных технологий Светлана Опенышева выложила в сеть фотографии с отпуска в Азербайджане, где она принимала лечебную ванну с нафталановой нефтью, сопроводив их подписью: «Много шоколада не бывает». Начальник Опенышевой, губернатор Морозов быстро отреагировал на пост подчиненной и инициировал служебную проверку, итогом которой видит увольнение. Он добавил, что нужно быть скромнее, а не «кичиться своим достатком».

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #политика #общество #сергей морозов

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