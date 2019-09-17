Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Капитан судна «Теметерон» рассказал о драке с украинцем в ливийской тюрьме

Капитан судна «Теметерон» рассказал о драке с украинцем в ливийской тюрьме

 Китай хочет довести товарооборот с РФ до 200 миллиардов долларов

Китай хочет довести товарооборот с РФ до 200 миллиардов долларов
Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

 Один из главных активов Порошенко завод «Кузница в Рыбальском» арестован судом

Один из главных активов Порошенко завод «Кузница в Рыбальском» арестован судом
Судно с мигрантами затонуло у берегов Туниса, погибли как минимум два человека

Судно с мигрантами затонуло у берегов Туниса, погибли как минимум два человека

 Обвинение в мошенничестве предъявлено главе агентства Спутник в Молдавии

Обвинение в мошенничестве предъявлено главе агентства Спутник в Молдавии
Капитан судна «Теметерон» рассказал о драке с украинцем в ливийской тюрьме

Капитан судна «Теметерон» рассказал о драке с украинцем в ливийской тюрьме

 Китай хочет довести товарооборот с РФ до 200 миллиардов долларов

Китай хочет довести товарооборот с РФ до 200 миллиардов долларов
Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

Правление Нацбанка Украины назвало террором атаки на экс-главу Гонтареву

 Один из главных активов Порошенко завод «Кузница в Рыбальском» арестован судом

Один из главных активов Порошенко завод «Кузница в Рыбальском» арестован судом
Судно с мигрантами затонуло у берегов Туниса, погибли как минимум два человека

Судно с мигрантами затонуло у берегов Туниса, погибли как минимум два человека

 Обвинение в мошенничестве предъявлено главе агентства Спутник в Молдавии

Обвинение в мошенничестве предъявлено главе агентства Спутник в Молдавии
13:31   17 Сентября 2019
Весь мир

Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией

Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о готовности продолжить диалог с представителями оппозиции республики. Об этом он рассказал после заключения договора с некоторыми оппозиционными силами во вторник, 17 сентября.

Ранее стало известно, что правительство Венесуэлы и оппозиция оговорились о создании Национального совета для диалога во имя мира, в рамках которого будет осуществляться взаимодействие между политическими противниками по широкому кругу вопросов. Стороны также пришли к соглашению о созыве нового Центризбиркома, а также об освобождении заключенных.

Такие договоренности подписали лидеры трех оппозиционных партий «Изменимся», «Решение для Венесуэлы», а также «Прогрессивный авангард».

Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией

Напомним, зимой 2019 года проамериканский оппозиционер Хуан Гуаидо самостоятельно провозгласил себя новым главой Венесуэлы при поддержке США, некоторых стран Евросоюза и соседних Бразилии и Колумбии.

Вашингтон активно поддерживал оппозиционера информационно. Иностранные СМИ, выполняя заказ США, распространили фейк о «ЧВК Вагнер», будто бы отправленной в Каракас для защиты венесуэльского лидера, а также вброс о «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты авиакомпании РФ. Ложную информацию вскоре опровергли сами авторы «новостей».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#венесуэла #мадуро

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...