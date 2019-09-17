Заместитель генерального директора «Российских железных дорог» Дмитрий Пегов во вторник, 17 сентября, сообщил, что РЖД пока не рассматривают вопрос появления вагонов с системой идентификации пассажиров по лицу. По его словам, необходимо подготовить нормативную базу данных, а этот вопрос требует детальной юридической доработки.

«РЖД этот вопрос на данный момент не рассматривает», — сказал Дмитрий Пегов в кулуарах третьего Международного пассажирского форума в Душанбе​​​.

Сейчас «Российские железные дороги» идентифицируют пассажиров по паспорту, а вопрос идентификации по лицу — ближайшее будущее, резюмировал замглавы РЖД.