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13:21   17 Сентября 2019
Россия

РЖД не планируют идентифицировать пассажиров по лицу

РЖД не планируют идентифицировать пассажиров по лицу

Заместитель генерального директора «Российских железных дорог» Дмитрий Пегов во вторник, 17 сентября, сообщил, что РЖД пока не рассматривают вопрос появления вагонов с системой идентификации пассажиров по лицу. По его словам, необходимо подготовить нормативную базу данных, а этот вопрос требует детальной юридической доработки.

«РЖД этот вопрос на данный момент не рассматривает», — сказал Дмитрий Пегов в кулуарах третьего Международного пассажирского форума в Душанбе​​​.

Сейчас «Российские железные дороги» идентифицируют пассажиров по паспорту, а вопрос идентификации по лицу — ближайшее будущее, резюмировал замглавы РЖД.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #ржд #пассажиры #идентификация

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