РЖД не планируют идентифицировать пассажиров по лицу
Заместитель генерального директора «Российских железных дорог» Дмитрий Пегов во вторник, 17 сентября, сообщил, что РЖД пока не рассматривают вопрос появления вагонов с системой идентификации пассажиров по лицу. По его словам, необходимо подготовить нормативную базу данных, а этот вопрос требует детальной юридической доработки.
«РЖД этот вопрос на данный момент не рассматривает», — сказал Дмитрий Пегов в кулуарах третьего Международного пассажирского форума в Душанбе.
Сейчас «Российские железные дороги» идентифицируют пассажиров по паспорту, а вопрос идентификации по лицу — ближайшее будущее, резюмировал замглавы РЖД.
Николай Гагарин-Михайловский был одним из выдающихся проектировщиков Транссибирской магистрали. Именно благодаря его смелому плану на карте России появился город Новосибирск. #РЖД #ЖелезнаяДорога #История #Транссиб #Новосибирскhttps://t.co/GSwBfRifji— ОАО РЖД (@rzd_official) 17 сентября 2019 г.