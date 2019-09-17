нож

Студент судостроительного колледжа напал с ножом на 16-летнего сокурсника в Санкт-Петербурге. По информации пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, пострадавший молодой человек госпитализирован, 17-летнего нападавшего задержали.

Инцидент, по данным пресс-службы, произошел 16 сентября, в понедельник. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».