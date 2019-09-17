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Студент напал с ножом на сокурсника в Санкт-Петербурге

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Студент напал с ножом на сокурсника в Санкт-Петербурге

Студент напал с ножом на сокурсника в Санкт-Петербурге

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13:24   17 Сентября 2019
Россия

Студент напал с ножом на сокурсника в Санкт-Петербурге

Студент напал с ножом на сокурсника в Санкт-Петербурге

нож

Студент судостроительного колледжа напал с ножом на 16-летнего сокурсника в Санкт-Петербурге. По информации пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, пострадавший молодой человек госпитализирован, 17-летнего нападавшего задержали.

Инцидент, по данным пресс-службы, произошел 16 сентября, в понедельник. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #нападение #студенты

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