Большинство украинцев одобряют политику Зеленского

Большинство жителей Украины одобряют деятельность президента Владимира Зеленского. Об этом стало известно 17 сентября.

Ранее Центр имени Александра Разумкова провел опрос, согласно которому 70% украинцев положительно отозвались о деятельности нынешнего главы государства.

Отмечается, что лишь 9% респондентов недовольны работой президента Украины. При этом почти 45% опрошенных заявили, что их устраивает работа новой Верховной рады, но каждый десятый остался ею недоволен.

Также исследование показало, что более 56% граждан, говоря о происходящих в стране событиях, уверены, что все развивается в правильном направлении. Однако 17% опрошенных не поддерживают такую точку зрения. Более 40% респондентов отмечают, что Украина может преодолеть накопившиеся трудности за несколько лет. Еще 40% подчеркнули, что видят такую возможность, но в далекой перспективе. И 6% опрошенных точно уверены, что страна не способна решить проблемы.

Социологи узнавали мнение украинцев с 6 по 11 сентября. Всего были опрошены более двух тысяч совершеннолетних респондентов во всех регионах страны. Что касается теоретической погрешности, она не превышает 2,3%.