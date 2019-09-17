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13:16   17 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Большинство украинцев одобряют политику Зеленского

Большинство украинцев одобряют политику Зеленского

Большинство жителей Украины одобряют деятельность президента Владимира Зеленского. Об этом стало известно 17 сентября. 

Ранее Центр имени Александра Разумкова провел опрос, согласно которому 70% украинцев положительно отозвались о деятельности нынешнего главы государства. 

Отмечается, что лишь 9% респондентов недовольны работой президента Украины. При этом почти 45% опрошенных заявили, что их устраивает работа новой Верховной рады, но каждый десятый остался ею недоволен. 

Также исследование показало, что более 56% граждан, говоря о происходящих в стране событиях, уверены, что все развивается в правильном направлении. Однако 17% опрошенных не поддерживают такую точку зрения. Более 40% респондентов отмечают, что Украина может преодолеть накопившиеся трудности за несколько лет. Еще 40% подчеркнули, что видят такую возможность, но в далекой перспективе. И 6% опрошенных точно уверены, что страна не способна решить проблемы. 

Социологи узнавали мнение украинцев с 6 по 11 сентября. Всего были опрошены более двух тысяч совершеннолетних респондентов во всех регионах страны. Что касается теоретической погрешности, она не превышает 2,3%. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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