Мосгордума проведет первое заседание в новом составе 19 сентября, в предстоящий четверг. Об этом сообщается на портале мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно опубликованному указу столичного градоначальника, первое заседание Мосгордумы седьмого созыва состоится 19 сентября. Выборы в Московскую городскую думу прошли в единый день голосования 8 сентября, выборы признаны действительными. Избранным депутатам предстоит принести присягу и вступить в должность во вторник, 17 сентября. Явка избирателей составила 21,77 процента. При этом в 26 округах самовыдвиженцы стали лидерами.

Ранее «Политика Сегодня» сообщала, что так называемое «Умное голосование» блогера Алексея Навального потерпело поражение на выборах в Мосгордуму, потому что избиратели не хотели голосовать за тех, кого им советует скандальная личность.