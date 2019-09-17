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13:02   17 Сентября 2019
Россия

Мосгордума проведет первое заседание в новом составе 19 сентября

Мосгордума проведет первое заседание в новом составе 19 сентября

Мосгордума проведет первое заседание в новом составе 19 сентября, в предстоящий четверг. Об этом сообщается на портале мэра Москвы Сергея Собянина. 

Согласно опубликованному указу столичного градоначальника, первое заседание Мосгордумы седьмого созыва состоится 19 сентября. Выборы в Московскую городскую думу прошли в единый день голосования 8 сентября, выборы признаны действительными. Избранным депутатам предстоит принести присягу и вступить в должность во вторник, 17 сентября. Явка избирателей составила 21,77 процента. При этом в 26 округах самовыдвиженцы стали лидерами. 

Ранее «Политика Сегодня» сообщала, что так называемое «Умное голосование» блогера Алексея Навального потерпело поражение на выборах в Мосгордуму, потому что избиратели не хотели голосовать за тех, кого им советует скандальная личность.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #политика #мосгордума

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