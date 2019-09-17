Посольство Турции назвало перспективные отрасли сотрудничества с РФ

Торговый советник турецкого посольства в РФ Феридун Башер во вторник, 17 сентября, сообщил, что Анкара считает металлургию, логистику и образование перспективными отраслями дальнейшего торгово-экономического сотрудничества с Москвой. По его словам, все больше турецких фирм и компаний открывают магазины в РФ.

«Я вижу перспективы развития в металлургии, образовании и логистике», — сказал Башер.

Советник добавил, что торговое представительство обращается все больше компаний, которые желают не только открывать, но и развивать бизнес на российской территории. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поставил задачу довести товарооборот с РФ до 100 миллиардов долларов.