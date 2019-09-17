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Военные РФ раздали продукты и школьные наборы жителям сирийской Гуты

Военные РФ раздали продукты и школьные наборы жителям сирийской Гуты

13:12   17 Сентября 2019
Весь мир

Военные РФ раздали продукты и школьные наборы жителям сирийской Гуты

Военные РФ раздали продукты и школьные наборы жителям сирийской Гуты

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провели новую гуманитарную акцию в Сирии. На этот раз продовольствие и другие предметы от военных получили жители населенного пункта Арбин в окрестностях Дамаска

Спецкор Федерального агентства новостей (ФАН) в САР посетил мероприятие и прислал материалы с места событий. Всего сотрудники ЦПВС раздали мирным жителям 500 продовольственных корзин и 50 наборов для начальной школы. Военные совместно с представителями Фонда Ахмада Кадырова вручили учащимся 500 портфелей и спортивный инвентарь.

На мероприятии присутствовал также глава администрации города Ратиб Шахрур. По его словам, в Восточной Гуте, и в том числе в Арбине, постепенно возвращается мирная жизнь. Сейчас там живет около 50 тысяч человек.

Напомним, боевики сохраняли анклав в Восточной Гуте почти с самого начала войны. Исламистов зачистили весной 2018 года в ходе совместной операции Сирийской арабской армией (САА) под прикрытием ВКС РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #гута

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