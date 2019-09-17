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12:39   17 Сентября 2019
Россия

Адвокат рассказал, какие ограничения ждут Кокорина и Мамаева после выхода на свободу

Адвокат рассказал, какие ограничения ждут Кокорина и Мамаева после выхода на свободу

Адвокат Игорь Бушманов рассказал, какие ограничения ждут футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева после выхода на свободу. Представитель Мамаева сообщил, что для них действуют стандартные ограничения, которые действуют и для остальных, освобожденных по УДО, пишет 360.tv.

По словам Бушманова, после освобождения футболисты должны прибыть по месту постоянной регистрации или месту жительства, которое было установлено судом. В течение трех дней спортсмены должны встать на учет в полиции. После этого им определят график, по которому они должны будут являться на отметки к инспектору. Инспектор в свою очередь должен следить за поведением Кокорина и Мамаева. 

Адвокат сообщил, что спортсменам запрещено употреблять алкоголь, участвовать в драках и потасовках, совершать правонарушения и преступления. Самое главное - они должны являться на отметки в четко отведенное им время и не пропускать эти дни. При этом Павлу Мамаеву придется ездить на отметки в город Подольск, где он прописан. 

Во вторник, 17 сентября, Кокорин и Мамаев покинули колонию в Белгородской области, откуда их освободили условно-досрочно. Позднее стало известно, что Александр Кокорин подписал контракт с футбольным клубом «Зенит», при этом действие контракта с ФК «Краснодар» еще не закончилось.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #кокорин и мамаев

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