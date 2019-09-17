Сорос пытается деморализовать российское общество через «Проект.Медиа»

Издание «Проект.Медиа» позиционирует себя как «независимое», однако можно сделать вывод, что его основатель, Роман Баданин, выполняет западный заказ по разложению российского общества. Об этом пишет Nation News.

Среди сомнительных материалов издания есть статья «Исследование о том, на чем сидит Россия». В ней сотрудники «Проекта» рассказывают о наркотической зависимости, однако делают это с явным акцентом на попытки оказать влияние на умы молодежи. В статье есть даже словарь, чтобы любой читающий смог разобраться в терминологии. Тут описываются способы получения наркотиков, указаны схемы по «закладкам», которые предоставляются «торговыми площадками», а также цены.

Продажу наркотиков сотрудники «Проекта» описывают как прибыльный бизнес, чуть ли не восхищаясь этим. В статье используется красочная графика, которая демонстрирует различные детали. Агентство пишет, что все это направлено на неокрепшие умы молодых людей, которые могут воспринять подобный материал как призыв к действию.

Публикацию подобного рода материалов можно объяснить банальным выполнением заказа, пишет издание. К слову, финансируется «Проект» за счет фондов миллиардера Джорджа Сороса, который прославился тем, что через свои структуры устраивал «цветные революции», переписывал историю, дестабилизировал регионы.

Сорос неоднократно давал понять, что Россия плотно входит в сферу его интересов. Его цель — моральное разложение российского общества. Деструктивная деятельность, в частности, реализуется с помощью «Проекта». Ранее журналисты выяснили, что Баданин был завербован американскими спецслужбами.

Кроме того, член ОП РФ Сергей Марков убежден, что Баданин связан с различными политическими центрами, в том числе и сотрудничающими с террористическими группировками в Ливии. Недавно в распоряжении «Проекта» оказались материалы исследований похищенного в африканской стране социолога Максима Шугалея, которые никак не могли попасть к сотрудникам издания, кроме как через боевиков, удерживающих россиянина.