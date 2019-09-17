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12:55   17 Сентября 2019
Россия

Режим Триполи атакует ООН после критического доклада о ситуации в Ливии

Режим Триполи атакует ООН после критического доклада о ситуации в Ливии

Корреспонденты Федерального агентства новостей рассказали о митинге на центральной площади Триполи, который проходил вечером 30 августа 2019 года. Участниками протеста стали несколько десятков человек. 

По информации СМИ, поводом для митинга в Триполи стало заявление Гасана Саламе — ливийские власти обвиняют представителя ООН в нарушении принципа нейтралитета. При этом корреспонденты издания указывают, что большинство митингующих бросали похожие заученные фразы. Репортеры агентства поговорили с несколькими собеседниками и выяснили, что многие не имеют понятия, кто такой Гасан Саламе. 

Однако во время протеста участники держали плакаты с надписями на арабском и английском языках. Мужчины и женщины призывали чиновников ООН «оставить их страну в покое» и «дать жителям самостоятельно решать свою судьбу».

Режим Триполи атакует ООН после критического доклада о ситуации в Ливии

Агентство отмечает, что местные жители вышли на главную площадь города для критики чиновников ООН не по своей воле. По признанию вооруженного бойца от ПНС, за участие в протесте людям выдают продукты. 

Корреспонденты агентства также спросили пожилого мужчину по имени Абу Валид (имя заменили из соображений безопасности), зачем он пришел на митинг. Мужчина рассказал, что «нужно как-то жить», а ему дадут за участие хлебные лепешки. 

«Я при Каддафи был уважаемым человеком, дома строил. А теперь приходится на шествия ходить, чтобы внуков прокормить. Нечего строить теперь», — посетовал Абу Валид.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир #триполи

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