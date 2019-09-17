Режим Триполи атакует ООН после критического доклада о ситуации в Ливии

Корреспонденты Федерального агентства новостей рассказали о митинге на центральной площади Триполи, который проходил вечером 30 августа 2019 года. Участниками протеста стали несколько десятков человек.

По информации СМИ, поводом для митинга в Триполи стало заявление Гасана Саламе — ливийские власти обвиняют представителя ООН в нарушении принципа нейтралитета. При этом корреспонденты издания указывают, что большинство митингующих бросали похожие заученные фразы. Репортеры агентства поговорили с несколькими собеседниками и выяснили, что многие не имеют понятия, кто такой Гасан Саламе.

Однако во время протеста участники держали плакаты с надписями на арабском и английском языках. Мужчины и женщины призывали чиновников ООН «оставить их страну в покое» и «дать жителям самостоятельно решать свою судьбу».

Агентство отмечает, что местные жители вышли на главную площадь города для критики чиновников ООН не по своей воле. По признанию вооруженного бойца от ПНС, за участие в протесте людям выдают продукты.

Корреспонденты агентства также спросили пожилого мужчину по имени Абу Валид (имя заменили из соображений безопасности), зачем он пришел на митинг. Мужчина рассказал, что «нужно как-то жить», а ему дадут за участие хлебные лепешки.