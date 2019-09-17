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12:22   17 Сентября 2019
Россия

МИД выпустил предупреждение для россиян из-за забастовок во Франции

МИД выпустил предупреждение для россиян из-за забастовок во Франции

МИД РФ выпустил предупреждение для россиян из-за забастовок во Франции. Сообщение опубликовано в Twitter.

Как сообщает ведомство, в следующий вторник, 24 сентября, железнодорожники Франции собираются организовать забастовку, в ней поучаствуют представители компании SNCF. Из-за этого в регионе Иль-де-Франс будут изменено расписание движения поездов, а также сбои в работе других видов общественного транспорта из-за сильной нагрузки. В связи с этим МИД РФ просит россиян, находящихся во Франции, быть внимательными. 

Ранее российский МИД предупреждал россиян об изменении времени отправки рейсов из Амстердама из-за предстоящей забастовки сотрудников одной из авиакомпаний. Кроме того, министерство иностранных дел РФ выпустило предупреждение для россиян в Гонконге из-за местных митингов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #франция #политика #мид рф

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