Ветеран группы «Альфа» назвал справедливым приговор, вынесенный Павлу Устинову

Приговор участнику незаконного митинга в Москве Павлу Устинову, который по решению Тверского суда 16 сентября получил 3,5 года колонии общего режима за применение насилия к сотруднику полиции, является справедливым и оправданным.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал во вторник Сергей Гончаров – президент международной Ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа», прокомментировав журналистам видеозапись, запечатлевшую задержание Устинова, в ходе которого он применил силовой прием к сотруднику Росгвардии.

Иp материалов уголовного дела, по которому проходил Устинов, следует, что он, участвуя в массовых беспорядках в Москве 3 августа, нарушил общественный порядок, в связи с чем его пытался задержать старший сержант Полиции Александр Лягин. В результате сопротивления, оказанного Устиновым в момент задержания, Лягин получил вывих плеча, с которым затем провел в больнице имени Склифасовского 20 дней.

Вот тот самый «актёр» Павел Устинов, в отношении которого должен быть сегодня вынесен судебный приговор, и за которого готов вписаться Константин Райкин. Устинов утверждает, что в протестах не участвовал и сопротивления не оказывал. А это тогда что? pic.twitter.com/uKncIr1E8T — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) September 13, 2019

Сам активист своей вины не признал. Дело рассматривалось в течение двух заседаний, были опрошены свидели, а также изучены видеозаписи инцидента.

«Признать виновным Устинова Павла в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в приговоре, который озвучил судья.

По словам Гончарова, прокомментировавшего исход дела, тот факт, что сотрудник Росгвардии, задерживавший Устинова, получил вывих из-за примененного силового приема, говорит о сопротивлении, а подобные действия караются законом.

«Если сотрудник полиции просит гражданина пройти с ним, например, для опроса, то лучше не стоит оказывать сопротивление, — говорит ветеран группы «Альфа». — Если гражданин считает, что его сопротивление что-то ему поможет доказать, то это, на мой взгляд, абсолютно неправильное решение (…). В любом случае это проявление агрессии в отношении сотрудника полиции, что является нарушением закона».

Напомним: ранее соратница блогера Навального Любовь Соболь пыталась обманным путем вовлечь главу ЦИК Эллу Памфилову в несанкционированный митинг у стен московской мэрии, пытаясь таким образом придать легитимности незаконной акции, а также оказать давление на избирательный процесс. Глава ЦИК, тем не менее, на провокацию не поддалась, отметив, что подобные попытки «не имеют смысла». Своими действиями Соболь пыталась переключить внимание общественности с того, что в ее подписных листах было обнаружено большое количество поддельных подписей и «мертвых душ», что и стало настоящей причиной отказа Мосгоризбиркома регистрировать ее в качестве кандидата на выборах в столичный парламент.