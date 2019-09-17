Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Студент напал с ножом на сокурсника в Санкт-Петербурге

Студент напал с ножом на сокурсника в Санкт-Петербурге

 РЖД не планируют идентифицировать пассажиров по лицу

РЖД не планируют идентифицировать пассажиров по лицу
Большинство украинцев одобряют политику Зеленского

Большинство украинцев одобряют политику Зеленского

Создание наднациональной корпорации прорабатывают в ЕАЭС

Создание наднациональной корпорации прорабатывают в ЕАЭС
Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией

Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией

Военные РФ раздали продукты и школьные наборы жителям сирийской Гуты

Военные РФ раздали продукты и школьные наборы жителям сирийской Гуты

Студент напал с ножом на сокурсника в Санкт-Петербурге

Студент напал с ножом на сокурсника в Санкт-Петербурге

 РЖД не планируют идентифицировать пассажиров по лицу

РЖД не планируют идентифицировать пассажиров по лицу
Большинство украинцев одобряют политику Зеленского

Большинство украинцев одобряют политику Зеленского

Создание наднациональной корпорации прорабатывают в ЕАЭС

Создание наднациональной корпорации прорабатывают в ЕАЭС
Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией

Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией

Военные РФ раздали продукты и школьные наборы жителям сирийской Гуты

Военные РФ раздали продукты и школьные наборы жителям сирийской Гуты

12:21   17 Сентября 2019
Россия

Игорь Бабушкин вступил в должность главы Астраханской области

Игорь Бабушкин вступил в должность главы Астраханской области

Инаугурация избранного губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина во вторник, 17 сентября, прошла в Астраханском кремле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации губернатора области.

Бабушкин стал временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области три месяца назад. В единый день голосования, 8 сентября, ему удалось одержать победу на выборах главы региона, заручившись поддержкой 75% избирателей. Избирком признал прошедшие в регионе выборы состоявшимися и действительными.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#выборы #астраханская область #инаугурация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...