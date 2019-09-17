Игорь Бабушкин вступил в должность главы Астраханской области

Инаугурация избранного губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина во вторник, 17 сентября, прошла в Астраханском кремле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации губернатора области.

Бабушкин стал временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области три месяца назад. В единый день голосования, 8 сентября, ему удалось одержать победу на выборах главы региона, заручившись поддержкой 75% избирателей. Избирком признал прошедшие в регионе выборы состоявшимися и действительными.