Путин 17 сентября поучаствует в конгрессе фонда «Керен ха-Йесод» в Москве

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 17 сентября, сообщил, что Владимир Путин вернулся из Анкары. По его словам, сегодня президент поучаствует в конгрессе всемирного учредительного фонда «Керен ха-Йесод» в Москве, передает Федеральное агентство новостей.

«Фонд впервые проводит конференцию в РФ», — отметил представитель Кремля.

Песков объяснил, что «Керен ха-Йесод» — самая старая еврейская организация. Фонд появился почти 100 лет назад для создания Израиля. После Владимир Путин займется регионами, которые пострадали от паводка. В режиме телемоста из Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ президент пообщается с главами регионов и муниципальных образований. которые пострадали от паводка.

«Вы знаете, что президент неоднократно был в Тулуне, проводил совещания, сформулировал перечень поручений. Президент держит под персональным контролем те решения», — напомнил представитель Кремля.

Также Владимир Путин заслушает доклады министра чрезвычайных ситуаций Зиничева, губернаторов Приморья, Еврейской автономной и Амурской областей, Хабаровского края. Вечером запланировали довольно обширную работу, внутренние встречи и совещаний в Кремле. Президент примет председателя КПРФ Геннадия Зюганова и пообщается с руководителями парламентских фракций.