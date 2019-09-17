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12:27   17 Сентября 2019
Весь мир

Президент ЦАР надеется решить проблему мира в стране

Президент ЦАР надеется решить проблему мира в стране

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера стал одним из участников ежегодного католического собрания общины Сант-Эгидио, которое проходит в Мадриде до 17 сентября. Глава ЦАР надеется решить проблему мира в своей стране.

В своем послании Папа Франциск приветствовал участников 38-го Собрания «Молитвы за мир». Туадера отметил, что урегулирование ситуации в ЦАР является его основной задачей. По словам президента, важный шаг был сделан в прошлом году, когда правительство достигло соглашения о мире с лидерами основных вооруженных группировок страны.

Несмотря на соглашение, 80% территории остается под контролем вооруженных групп, и массовые убийства гражданских лиц продолжаются. На встрече в Мадриде Туадера выразил надежду, что «вместе мы сможем решить эти проблемы для жителей ЦАР»

 

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Автор: Арсений Аскольский
#мир #африка #цар #туадера

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