Президент ЦАР надеется решить проблему мира в стране

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера стал одним из участников ежегодного католического собрания общины Сант-Эгидио, которое проходит в Мадриде до 17 сентября. Глава ЦАР надеется решить проблему мира в своей стране.

В своем послании Папа Франциск приветствовал участников 38-го Собрания «Молитвы за мир». Туадера отметил, что урегулирование ситуации в ЦАР является его основной задачей. По словам президента, важный шаг был сделан в прошлом году, когда правительство достигло соглашения о мире с лидерами основных вооруженных группировок страны.

Несмотря на соглашение, 80% территории остается под контролем вооруженных групп, и массовые убийства гражданских лиц продолжаются. На встрече в Мадриде Туадера выразил надежду, что «вместе мы сможем решить эти проблемы для жителей ЦАР»