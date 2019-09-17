Создание наднациональной корпорации прорабатывают в ЕАЭС

Министр по промышленному и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин во вторник, 17 сентября, сообщил, что создание наднациональной корпорации прорабатывается в ЕАЭС с учетом опыта Европейского союза. По его словам, премьер-министры поручили проработать возможность создания наднациональной корпорации на территории ЕС по примеру Boeing и Airbus.

«Филиалы которых находятся в разных странах, но они имеют один бренд», — объяснил Субботин в ходе Белорусского промышленно-инвестиционного форума​​​.

Министр ЕЭК добавил, при изучении зарубежного опыта поняли, что тема сложная, поэтому единым законом или каким-то нормативных актом не опишешь возможность создания данного образования. Субботин предложил министрам промышленности стран-членов Евразийского экономического союза выбрать пилотный проект из нескольких отраслей.