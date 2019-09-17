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12:40   17 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Создание наднациональной корпорации прорабатывают в ЕАЭС

Создание наднациональной корпорации прорабатывают в ЕАЭС

Министр по промышленному и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин во вторник, 17 сентября, сообщил, что создание наднациональной корпорации прорабатывается в ЕАЭС с учетом опыта Европейского союза. По его словам, премьер-министры поручили проработать возможность создания наднациональной корпорации на территории ЕС по примеру Boeing и Airbus.

 «Филиалы которых находятся в разных странах, но они имеют один бренд», — объяснил Субботин в ходе Белорусского промышленно-инвестиционного форума​​​.

Министр ЕЭК добавил, при изучении зарубежного опыта поняли, что тема сложная, поэтому единым законом или каким-то нормативных актом не опишешь возможность создания данного образования. Субботин предложил министрам промышленности стран-членов Евразийского экономического союза выбрать пилотный проект из нескольких отраслей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ес #белоруссия #общество #еаэс

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