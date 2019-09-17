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12:22   17 Сентября 2019
Россия

РЖД собираются реконструировать 144 вокзала до 2030 года

РЖД собираются реконструировать 144 вокзала до 2030 года

Дирекция железнодорожных вокзалов, которая входит в РЖД, в ближайшие десять лет планирует реконструировать 144 железнодорожных вокзала. Об этом рассказал глава дирекции Георгий Геворкян.

По его словам, реализация этого плана зависит от конъюнктуры рынка, с которой в это время придется работать.

 «По сценарию оптимистичному мы будем реконструировать 144 вокзала. Мы на этот сценарий возлагаем большие надежды, потому что базовый сценарий у нас вписан во все планы нашего развития до 2025 года», — отметил Геворкян. 

Кроме того, дирекция планирует отремонтировать и возвести 127 пассажирских платформ, восемь мостов и шесть тоннелей.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #ржд #вокзалы

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