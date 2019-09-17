Милонов посоветовал ростовской школе уволить извращенца с «ноготочками» и макияжем

В одной из ростовских школ занятия в средних классах, как утверждают в соцсетях, ведет мужчина, который чересчур озабочен своей внешностью. Делает маникюр с лаком в стиле френч, наносит декоративную косметику на лицо. И недолюбливает девочек. Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился, услышав о поведении ростовского учителя средней школы. По мнению политика, допускать до занятий с детьми извращенцев категорически нельзя. Об этом он рассказал «Политике Сегодня».

«Категорически нельзя [допускать его до занятий]. Что значит, нет претензий как к педагогу? Резко все забыли, что учитель в школе — это не только носитель неких знаний, это еще тот, кто эти знания вкладывает в голову. Этот тот, кто занимается учебным и воспитательным процессом. Какой пример подает, извините меня, этот извращенец, находясь среди детей?», — посетовал Милонов.

Депутат уверен, что «такого рода персонаж» сильно ударяет по репутации школы. Другой вопрос — куда смотрят родители, когда их детям в школе преподает предмет столь женственный учитель.

«Советовал бы его уволить. Категорически уволить с записью, что ему недопустимо работать ни в детских, ни в образовательных учреждениях. Ни в каком роде», — резюмировал собеседник агентства.

В сообществе ВКонтакте «Подслушано в Ростове-на-Дону» были опубликованы фотографии мужчины, который преподает в лицее Кировского района Ростова. На фото видно, что педагог делает себе маникюр, а на лицо, по словам учеников, наносит тональный крем и красит ресницы тушью. Издание «Блокнот» связалось с руководством школы: обсуждать назревающий конфликт с родителями не стали.

В региональном минпросвещения заявили о проведении служебной проверки.