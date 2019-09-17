Замглавы МИД РФ Сергей Рябков проводит переговоры с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США Филипом Рикером. Встреча проходит в эти минуты в здании министерства иностранных дел России.

Филип Рикер прибыл в Москву с официальным визитом из Берлина, где был накануне. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии прибыл к зданию МИД около 11 часов утра по Москве. При этом Филип Рикер отказался общаться с представителями СМИ перед встречей с Рябковым.

Ранее сообщалось, что в Москве Филип Рикер также проведет встречу с дипломатами посольства США в Москве и представителями гражданского общества.