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12:11   17 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

По данным ООН более трех тысяч мирных жителей погибли с начала конфликта в Донбассе

По данным ООН более трех тысяч мирных жителей погибли с начала конфликта в Донбассе

Жертвами вооруженного конфликта в Донбассе с 2014 года по настоящее время стали не менее 3,3 тысячи мирных жителей.

Такие данные во вторник привела Мониторинговая миссия ООН. При этом глава миссии Матильда Богнер отметила значительное сокращение жертв среди мирного населения Донбасса после того, как 21 июля текущего года в силу вступил режим прекращения огня.

«После возобновления 21 июля режима прекращения огня число жертв среди гражданского населения значительно уменьшилось. С 21 июля мы зафиксировали семь гражданских лиц, которые получили ранения в ходе боевых действий», - говорится в заявлении Богнер.

Напомним: договоренность о бессрочном перемирии в Донбассе была достигнута 17 июля 2019 года участниками минской контактной группы. Как заявила в июле заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло, новые украинские власти имеют возможность урегулировать конфликт на востоке страны, для этого все стороны должны проявить политическую волю.

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Автор: Александр Люблинский
#донбасс #украина #жертвы #оон #весь мир #мирные жители

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