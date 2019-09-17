Беглов открыл международную судостроительную выставку «Нева-2019» в Петербурге

Избранный глава Петербурга Александр Беглов открыл 15-ю Международную выставку и конференцию по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «Нева-2019». Мероприятие проходит в «Экспофоруме» во вторник, 17 сентября.

Беглов пожелал гостям мероприятия подписать новые выгодные контракты. Губернатор поприветствовал собравшихся и напомнил, как зарождалось судостроение в Петербурге. Он также пожелал гостям мероприятия заключить новые выгодные контракты.

«В нашем городе пять стапелей, на которых в этом году заложено 11 кораблей и судов. Наша промышленность обладает уникальными технологиями и потенциалом. Хочу пожелать участникам плодотворной работы, хороших друзей и подписания новых контрактов», — сказал глава города.

Беглов — сопредседатель оргкомитета выставки-конференции, пишут «Невские новости». В этом году в «Экспофоруме» собралось рекордное количество участников — 643 компании. Из них 243 иностранные. Всего выставочные площади заняли более 30 тысяч квадратных метров.