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12:00   17 Сентября 2019
Россия

Основные работы по нацпроекту «Безопасные дороги» завершили в Сочи досрочно

Основные работы по нацпроекту «Безопасные дороги» завершили в Сочи досрочно

Представитель городской администрации во вторник, 17 сентября, сообщил, что основные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги завершили в Сочи на два месяца раньше запланированного срока. По его словам, всего в рамках нацпроекта отремонтировали 64 объекта автомобильных дорог протяженностью почти 85 километров и общей площадью более 560 тысяч квадратных метров​​​

Также в рамках нацпроекта Сочи выделили 830 миллионов на ремонт дорог. Такую сумму город получит ежегодно в течение шести лет. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 2019 год. Поучаствуют 83 субъекта РФ.

В Краснодарском крае сформировали три городские агломерации – Краснодарскую, Сочинскую и Новороссийскую, в которых на протяжении шести лет отремонтируют дороги по национальному проекту. Предложения и пожелания по ремонту дорог горожане оставляют на сайте dorogisochi.ru. Окончательный список будущих объектов национального проекта на территории города утвердят после проведения общественных слушаний.

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Автор: Анатолий Кубарев
#дороги #сочи #общество #нацпроекты

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