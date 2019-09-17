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12:02   17 Сентября 2019
Весь мир

Власти Японии объявили о формировании нового космического подразделения

Власти Японии объявили о формировании нового космического подразделения

Воздушно-космические Силы самообороны могут появиться в Японии. Об этом 17 сентября сообщает агентство Kyodo со ссылкой на премьер-министра Синдзо Абэ. 

Во вторник Абэ выступил перед руководящим составом национальных Сил самообороны, где высказался о перспективе появления нового подразделения войск. 

«Это не разговоры из разряда фантазий», — сказал премьер. 

Ранее стало известно, что японское правительство намерено сформировать первое космическое подразделение, которое войдет в состав национальных Сил самообороны страны, уже в 2020 году. Отмечается, что оно будет состоять из 70 человек, которым предстоит пройти спецподготовку в Японском агентстве аэрокосмический исследований и в американских ВС. 

Известно, что штаб-квартира нового подразделения откроется в городе Футю. Военные будут наблюдать за космическим пространством, чтобы противодействовать потенциальным атакам со стороны других стран, а также предотвращать столкновение японских устройств и космического мусора. 

На данный момент правительство страны занимается разработкой системы мониторинга, в которой будут использоваться наземные радары и телескопы. Отмечается, что эксплуатация изобретения начнется в 2023 году. 

Япония не первая страна, которая решилась на такой шаг. США в 2020 году также создадут свои Космические силы. Планируется, что оба подразделения — японское и американское — будут активно взаимодействовать. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #япония #политика #космос #войска #весь мир

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