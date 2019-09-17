Жительница Москвы сбросила двух маленьких детей с моста. Как сообщили в СК РФ, инцидент произошел в ночь на вторник, 17 сентября, на проспекте Защитников.

Женщина перекинула детей через перекладину, а затем попыталась совершить самоубийство, но ей помешали очевидцы. Дети упали на твердый участок и получили серьезные травмы. Возраст детей - примерно три года. Сейчас они находятся в больнице под присмотром врачей. Женщину также госпитализировали, сейчас она проходит лечение в психиатрической клинике. После случившегося следователи завели уголовное дело по факту покушения на убийство двоих детей.

Ранее МЧС спасли из Москвы-реки двух нетрезвых мужчин, которые ночью отправились искупаться.