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Основные работы по нацпроекту «Безопасные дороги» завершили в Сочи досрочно

Основные работы по нацпроекту «Безопасные дороги» завершили в Сочи досрочно

 Компания по прокату премиальных автомобилей подала иск на миллиард рублей к ФБК Навального

Компания по прокату премиальных автомобилей подала иск на миллиард рублей к ФБК Навального
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

 Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым
Взрыв в Афганистане прогремел во время речи президента, более 20 человек пострадали

Взрыв в Афганистане прогремел во время речи президента, более 20 человек пострадали

 Марин Ле Пен может поучаствовать в президентских выборах-2022 во Франции

Марин Ле Пен может поучаствовать в президентских выборах-2022 во Франции
11:44   17 Сентября 2019
Россия

Жительница Москвы сбросила двух маленьких детей с моста

Жительница Москвы сбросила двух маленьких детей с моста

Жительница Москвы сбросила двух маленьких детей с моста. Как сообщили в СК РФ, инцидент произошел в ночь на вторник, 17 сентября, на проспекте Защитников.

Женщина перекинула детей через перекладину, а затем попыталась совершить самоубийство, но ей помешали очевидцы. Дети упали на твердый участок и получили серьезные травмы. Возраст детей - примерно три года. Сейчас они находятся в больнице под присмотром врачей. Женщину также госпитализировали, сейчас она проходит лечение в психиатрической клинике. После случившегося следователи завели уголовное дело по факту покушения на убийство двоих детей. 

Ранее МЧС спасли из Москвы-реки двух нетрезвых мужчин, которые ночью отправились искупаться. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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